Gründer Klaus Schwab : «Das WEF wird im Frühsommer in Davos stattfinden»

Wegen der Verbreitung der Omikron-Variante hat das Weltwirtschaftsforum sein Treffen im Januar in Davos abgesagt. Nun ist klar, wie es weitergeht.

«Das ist kein Hin und Her, sondern eine Anpassung an die Entwicklung»: WEF-Gründer Klaus Schwab. (Archivbild)

Das wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus verschobene WEF findet im Frühsommer in Davos statt. Das hat der WEF-Gründer Klaus Schwab in einem Interview mit dem «Blick» bestätigt. Auf die Frage, ob das WEF nach Singapur verlegt wird, sagte er: «Es wird in Davos stattfinden.»

Die für den 17. bis 21. Januar 2022 geplante Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums in Davos wurde vor wenigen Tagen verschoben. Trotz der strengen Gesundheitsprotokolle des Treffens haben die Übertragbarkeit von Omikron und die Auswirkungen auf Reisen und Mobilität eine Verschiebung notwendig gemacht, hiess es am Montag.

«Unberechenbare Situation»

Auch in diesem Jahr war das Treffen erst verschoben worden und wurde schliesslich ganz abgesagt. Es sollte zunächst im Mai in Singapur stattfinden, dann im August. Aber auch die Pläne wurden durch die Pandemie zunichte gemacht. Ob das Hin und Her nicht etwas peinlich sei, wollte die Zeitung von Schwab wissen. «Es ist kein Hin und Her, sondern eine Anpassung an die jeweilige Entwicklung, wobei wir immer wieder auf das Beste gehofft haben.»