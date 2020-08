Das WEF wird kleiner und kürzer – auf Kosten der Hotels

Das ist das WEF

Das WEF ist eine der wichtigsten wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Veranstaltungen der Welt. Es findet jeweils Ende Januar in Davos statt. Das nächste ist vom 26. bis 29. Januar geplant. Bisher haben jeweils rund 3000 Personen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur daran teilgenommen. Sie stammten aus rund 90 Ländern. Rund 500 Medienschaffende berichten für in- und ausländische Medien über das Geschehen in Davos.