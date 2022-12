Kostenpflichtige Abos : Das weisse Häkchen bei Twitter soll ab Montag etwas kosten

Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen nimmt Twitter einen neuen Anlauf zur Einführung eines kostenpflichtigen Abonnements für Nutzer. Das Angebot Twitter Blue werde am Montag starten, wie Twitter am Samstag mitteilte. Damit werden Nutzer für die Verifizierung ihres Nutzerkontos durch das weisse Häkchen in einem blauen Kreis zur Kasse gebeten.