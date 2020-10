Beraterin Hope Hicks : Das Weisse Haus wusste von ihrer Infektion – dennoch reiste Trump

Sie arbeitet sehr eng mit dem US-Präsidenten zusammen und begleitet ihn auf Schritt und Tritt. Doch auch nachdem Hope Hicks positiv auf Covid-19 getestet worden war, reiste Donald Trump im Land umher.

Präsident Trump Mitte September mit seiner Beraterin Hope Hicks auf dem Weg nach Kalifornien. Hicks war am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Darum gehts Am Mittwoch war Trump-Beraterin Hope Hicks positiv auf Covid-19 getestet worden.

Am Mittwochabend wusste eine kleine Gruppe von Donald Trumps Stab von der Ansteckung.

Dennoch reiste der US-Präsident am Donnerstag nach New Jersey an einen Spendenanlass.

Wie steht es um Joe Biden, der sich am Dienstag mit Trump eine Bühne geteilt hatte?

Hope Hicks, eine wichtige Beraterin des US-Präsidenten, wurde am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet. Zuvor, am Dienstag, war sie mit Donald Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland gereist.

Am Folgetag habe Hicks bei einer Wahlkampagne in Minnesota erste Krankheitssymptome gezeigt, berichtet die «New York Times». Am Mittwochabend schliesslich habe «eine kleine Gruppe von Trumps Stab» von Hicks’ Ansteckung gewusst, wie US-Medien nun berichten.

Dennoch habe der US-Präsident am Donnerstag zu einem Spendenanlass in seinem Golf c lub in New Jersey reisen können. Ob Trump sich dabei an die Distanzregeln hielt oder eine Maske trug, ist unklar. Normalerweise trägt er in der Öffentlichkeit keine Maske. Das Weisse Haus begründete dies damit, dass der Präsident und sein Umfeld regelmässig auf das Coronavirus getestet würden.

Eine Pressekonferenz im Weissen Haus

Ebenfalls am Donnerstag hatte Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany, die naturgemäss eng mit ihm und seinen Mitarbeitern in Verbindung steht, eine Pressekonferenz im Weissen Haus abgehalten.

Weder sei dabei über die Ansteckung von Trump-Beraterin Hicks informiert worden, noch habe McEnany eine Maske getragen, regen sich jetzt Journalisten auf, die an der gestrigen Pressekonferenz teilgenommen hatten. «Man muss sich fragen: Warum konnte Präsident Trump am Donnerstag dennoch nach New Jersey fliegen, obwohl er wusste, dass er für die Gäste und Spendengeber ein Risiko darstellen könnte? » , so eine CNN-Reporterin. «Warum hielt die Sprecherin des Weissen Hauses ein Treffen ab, obwohl sie wusste, dass sie zuvor in Kontakt mit einer positiv getesteten Person gekommen war?»

Auf diese Fragen wird sich das Weisse Haus gefasst machen müssen. Trump-Sprecherin McEnany übt sich derwe i l i n Durchhalteparolen während ihrer Quarantäne : «Euer Präsident wird weiterhin das Volk an die erste Stelle stellen», schreibt sie auf Twitter. Und: «Amerika steht vereint. Die Kraft des ganzen Landes ist mit Präsident Trump und der First Lady.»

Nach TV-Debatte vom Dienstag Und was ist mit Joe Biden? Hat sich der demokratische Herausforderer Joe Biden (77) bei Donald Trump angesteckt? Eher unwahrscheinlich, auch wenn die beiden sich anlässlich ihrer ersten Wahlkampf d ebatte am Dienstagabend die Bühne in Cleveland, Ohio, geteilt hatten – in sicherem Abstand . « Die beiden Kandidaten standen weit auseinander und gaben sich auch nicht die Hand » , sagt Doktor Sanjay Gupta, Korrespondent für Gesundheitsfragen bei CNN. Ob Biden und Trump hinter der Bühne näheren Kontakt hatten, ist allerdings nicht bekannt. Dennoch : « Hält man sich in einem Raum auf, kann man sich das Virus wie Rauch vorstellen » , so Gupta. Sprich: Biden muss sich auf jeden Fall mehrfach testen lassen. (gux)