USA: Michael Wendler und Laura Müller haben einen Sohn

«Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner, als ich ihn mir immer vorgestellt habe», schreibt Laura Müller auf Instagram. Die 22-Jährige und ihr Ehemann, der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler (51), sind Eltern eines Sohnes geworden.



Das Baby trägt den Namen Rome Aston. Es sei kerngesund, schreibt Laura auf Instagram. «Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Er ist so ein wunderschönes Baby. Wir lieben dich so sehr», so die Influencerin weiter.