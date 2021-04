Steve Chetcuti rudert mit vier weiteren Personen über den Atlantik. Die Reise startete in Portugal.

Er bestreitet diese Reise, um seinem an Krebs verstorbenen Bruder zu ehren.

Steve will mit diesem Abenteuer seinen Bruder ehren, der vor einigen Jahren an Krebs verstorben ist und Geld für drei Hilfsorganisationen sammeln. «Ich wollte etwas Spezielles machen, um ihm zu gedenken.» Die Spenden sollen der Krebsliga Schweiz, Terre des Hommes und Hospice Malta zu Gute kommen.

Die Ruder-Reise geht von Portimão in Portugal nach Kourou in Französisch-Guyana. Ein Zurück oder ein Begleitboot gibt es nicht. Entsprechend intensiv waren die Vorbereitungen auf das Abenteuer. Mit rein körperlichem Aufwand wollte der gebürtige Malteser mit seinem Team den Weltrekord von 48 Tagen unterbieten.

Reisezeit von bis zu 60 Tagen

Doch daraus wird vermutlich nichts. «Es ist gemäss dem jetzigen Stand höchst unwahrscheinlich», sagt seine Partnerin Desirée, die regelmässig in Kontakt mit Steve ist. Das Team geht von einer Reisezeit von bis zu 60 Tagen aus. Grund dafür ist das Wetter. Bereits in der ersten Woche nach dem Start am 1. März kämpfte das Team damit.