Maskenpflicht und Homeoffice«Das Wichtigste ist, dass es keinen zweiten Lockdown gibt»

Hier gilt neu eine Maskenpflicht

Der Bundesrat führt eine schweizweit einheitliche Maskenpflicht ein. In öffentlich zugänglichen Innenräumen muss neu eine Maske getragen werden – zuvor hatten dies schon zahlreiche Kantone verfügt. Die Maskenpflicht gilt in Geschäften, Einkaufszentren, Banken, Poststellen, Museen, Bibliotheken, Kinos, Theatern, Konzertlokalen, Innenräumen von zoologischen und botanischen Gärten und Tierparks, Restaurants, Bars, Discos, Spielsalons, Hotels (mit Ausnahme der Gästezimmer), Eingangs- und Garderobenräume von Schwimmbädern, Sportanlagen und Fitnesszentren, in Arztpraxen, Spitälern, Kirchen und religiösen Einrichtungen. Eine Maskenpflicht gilt auch in allen Bahnhöfen, Flughäfen und an Bus- und Tramhaltestellen.