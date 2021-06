Johan Djourou zuversichtlich - «Das Wichtigste ist, dass wir keine Angst gegen den Weltmeister haben!»

Die Schweiz will gegen Frankreich den EM-Viertelfinal erreichen. Ob das der Mannschaft von Coach Vladimir Petkovic gelingt? Ex-Nati-Star Johan Djourou glaubt an den Sieg – und kritisiert einen Teil der Medien.

Gelingt dem Schweizer Stürmer Haris Seferovic auch gegen Frankreich ein Tor? SRF

Darum gehts Der Schweizer Ex-Nati-Star Johan Djourou spricht mit 20 Minuten über die Chancen der Nati gegen Frankreich.

«Die Nati kann gewinnen», meint der 34-Jährige.

Weiter kritisiert er den Umgang mit den Spielern. Er sagt: «Medien schreiben ungute Dinge über die Spieler, sehen Probleme, wo keine sind.»

Am Montagabend spielt die Schweizer Nati gegen Frankreich. Dann will sie das erste Mal seit 1954 eine K.o.-Runde bei einer EM oder WM überstehen. Um 21 Uhr ist Anpfiff. Einer, der weiss, wie es ist, gegen die Franzosen zu spielen, ist Ex-Nati-Star Johan Djourou. Die Bilanz des 34-Jährigen, der vor wenigen Wochen seine Karriere beendet hatte, liest sich nicht schlecht: Zweimal 0:0 und einmal 2:5. Im Gespräch mit 20 Minuten will der 76-fache Internationale aber nicht in die Vergangenheit blicken – sondern auf die Partie am Montagabend.

«Ich bin ein riesiger Fan der Nati. Wirklich. Ich unterstütze die Mannschaft total. Dass ich nicht mehr dabei bin, finde ich nicht schlimm. Ich hatte eine tolle Karriere, aber jetzt ist sie vorbei», so Djourou. Der 34-Jährige glaubt an die Chance der Schweiz. Er sagt: «Klar, Frankreich ist ein schwieriger Gegner, das Land ist amtierender Weltmeister, hat sehr, sehr gute Spieler. Aber bei jedem Turnier fängt nach der Gruppenphase ein neues Turnier, eine neue Phase an. Die Nati kann gewinnen.»

Djourou kritisiert die Medien

Bei der Frage, auf was es denn ankommt, überlegt Djourou und meint dann: «Ja, wir spielen gegen den Weltmeister, aber es ist schlussendlich nur ein Spiel, in dem zwei Teams gegeneinander antreten, die beide gewinnen wollen. Das Wichtigste ist einfach: Keine Angst haben! Wenn alles passt, kommt das gut.» Dass die Leistungen in der Gruppenphase nicht immer überzeugend waren, wüssten die Spieler, so der Ex-Nati-Star. «Im Achtelfinal kann die Nati beweisen, wie stark sie wirklich ist.»

Dass einige Schweizer Fans Schwierigkeiten damit haben, wenn Spieler sich kurz vor der EM ein Tattoo stechen lassen oder sich kurz vor einer wichtigen Partie die Haare färben lassen, versteht Johan Djourou nicht. Er sagt: «Viele Leute vergessen, dass die Spieler auch Menschen sind. Das ist manchmal das Problem.» Mit diesen Worten stützt er die Aussagen von Granit Xhaka, der im grossen Interview mit 20 Minuten meinte: «Ich glaube, die Themen haben die Medien mehr beschäftigt als uns.»

Doch Djourou versteht nicht nur die Fans teilweise nicht, im Gespräch mit 20 Minuten kritisiert er auch einen Teil der Medien. «Auf Social Media erleben viele Fussballer teilweise Hass, sie werden beleidigt. Medien schreiben darüber. Doch das Ding ist: Ein paar Medien machen teilweise das Gleiche. Sie schreiben ungute Dinge über die Spieler, sehen Probleme, wo keine sind», so Djourou. Bei einem grossen Turnier seien immer alle Spieler zu 100 Prozent konzentriert. Das sei Fakt. «Aber kein Mensch kann sich doch jeden Tag 24 Stunden nur auf eine Sache konzentrieren.»

