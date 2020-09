1 / 12 Pudeldame Cannelle ist wieder zu Hause. Die achtjährige Hündin wurde am Dienstag von einer unbekannten Person mitgenommen. Das teilte die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mit

Darum gehts Unbekannte hatten am Dienstag in der Stadt Zürich einen Hund entführt.

Die Besitzer suchten verzweifelt nach ihrer Hündin.

Nun gab es ein Happy End.

Am Dienstag wurde eine vor dem Eingang zum Geschäft an der St. Urbangasse angeleinte Hündin kurz nach 16 Uhr von einer unbekannten Person losgebunden und mitgenommen. Das teilte die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mit. G. B.* ist der Besitzer von Cannelle. Gegenüber 20 Minuten sagte er: «Es ist einfach der Horror. Wir sind am Dienstag in Panik herumgerannt und haben nach Cannelle gesucht.»

Danach habe das Ehepaar die Polizei informiert: «Sie haben super reagiert und waren sofort da.» Mehrere Polizisten hätten nach Cannelle gesucht – leider ohne Erfolg. Die Besitzer versuchten alles, um das Tier wiederzufinden. Das Ehepaar setzte sogar eine grosse Belohnung für Hinweise aus.

Bereits am Mittwoch gab es ein Happy End. Die Pudeldame wurde am späteren Nachmittag bei einer Polizeistelle abgegeben. Die Umstände des Verschwindens werden nun abgeklärt, heisst es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Zürich.

«Ich schrie vor Freude»

B. war gerade zu Hause, als er einen Anruf von der Polizei erhielt. «Sie teilten mir mit, dass Cannelle abgegeben worden sei. Ich war einfach nur überglücklich und schrie vor Freude.» Sofort habe er sich auf den Weg gemacht, um seine Hündin abzuholen.

«Das Wiedersehen war sehr emotional», so B. «Nach einem minutenlangen Freudentanz hielten wir kurz inne, und ich spürte eine grosse Erleichterung – auch bei Cannelle.»

Zu Hause angekommen, habe die achtjährige Hündin gleich etwas zu essen bekommen. «Es geht ihr gut. Sie wirkt zufrieden und entspannt.» Traumatisiert scheint sie nicht zu sein, so B. Trotzdem: «Sie bekommt jetzt ganz viel Streicheleinheiten und wird verwöhnt. Die letzten Tage waren für meine Frau und mich ein Wechselbad der Gefühle.» B. fügt an: «Jeder, der einen Hund hat, versteht, was wir durchgemacht haben. Wir hatten ein enges Familienmitglied verloren.»