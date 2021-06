Windows 11 – Das wird alles neu

Was schon seit einiger Zeit vermutet wurde und in Leaks durchgesickert ist, ist nun bestätigt: Das neue Betriebssystem von Microsoft wird Windows 11 heissen und Ende dieses Jahres veröffentlicht. Und es kommt mit einigen Neuerungen daher. So will Microsoft die Benutzeroberfläche von Grund auf einfacher gestalten, hat einen neuen Windows Store angekündigt und verspricht Verbesserungen in der Leistung und im Multitasking. Das sind die wichtigsten Neuerungen: