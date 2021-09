Motion gegen Polizeistunde - «Das wird die Gastro-Branche auch nicht retten»

Steiner-Kaufmann will sich als Vertreterin der Partei «Junge Mitte» den Bedürfnissen der Jungen annehmen und findet, die Öffnungszeit sollen in der Eigenverantwortung und Kompetenz der Wirtinnen und Wirte liegen. Die Bedürfnisse der Gastrobetriebe seien je nach Betriebstyp und Standort sehr unterschiedlich, sodass es notwendig sei, eine flexiblere Lösung anzustreben.

Kanton Uri als Vorzeigebeispiel

Differenzierter sieht es Walter Tobler, Kantonalpräsident Gastro St. Gallen: «Alles, was deregulierend ist, macht Sinn, doch das wird nicht die Rettung der Branche sein», sagt er und spielt dabei auf die durch Corona stark gebeutelten Gastrobetriebe an. «Schlussendlich liegt es in der Hand eines jeden einzelnen Betreibers, was er aus dieser Veränderung machen wird», so Tobler.