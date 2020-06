Tiny-House-Gondel

«Das wird eine ziemliche Mammutaufgabe»

Im letzten Artikel dieser Miniserie stellten wir euch Valeria Mella, Adi Rüedi und ihre verrückten Projekte vor. Nun trafen wir sie für ein Gespräch, bei dem sich alles um ihre aktuelle Tat drehte: den Bau einer Tiny-House-Gondel.

Valeria Mella und Adi Rüedi, die gemeinsam den Blog Littlecity.ch betreiben, bauten ein Tiny House. Kein durchschnittliches jedoch. Sie kauften sich online die alte Brunni-Gondel und transformierten diese während der letzten Monate zu einem kleinen, hübschen Wohnraum. Dieses Tiny House soll in Zukunft auch für Gäste als Ein-Bett-Hotel buchbar sein. Kurz vor Fertigstellung besuchten wir sie in ihrer Werkstatt in Schüpbach im Emmental. Die Schreinermanufaktur Röthlisberger, deren Inhaber das Projekt gefiel, stellte den beiden für die Umsetzung Ressourcen und den notwendigen Raum in ihrer Lagerhalle zur Verfügung. Hier zeigten sie uns stolz das Ergebnis und sprachen mit uns über die letzten Monate und was nun kommen wird.