NHL-Club New Jersey Devils greift mit Timo Meier den Titel an

New Jersey Devils – dieser Club-Name tauchte immer wieder auf, wenn es um den neuen NHL-Arbeitgeber für Nati-Stürmer Timo Meier ging. Wenige Tage vor der Trade-Deadline am 3. März war der Wechsel des 26-Jährigen schlussendlich eingetütet. Der Herisauer trifft bei den Devils auf drei weitere Schweizer im Kader. Neben Captain Nico Hischier sind da Verteidiger Jonas Siegenthaler und Goalie Akira Schmid. Volle Swiss Power also für den dreifachen NHL-Champion (1995, 2000, 2003). «Das wird einiges einfacher machen», sagte Meier in einem ersten Statement.

Dieser Trade zog sich lange hin, das war auch für Meier nicht einfach. «Es war definitiv ein verrückter Tag mit vielen Emotionen», schaut er auf Sonntag zurück. Nach sieben Jahren bei den San Jose Sharks freut er sich auf ein neues Kapitel. «Ich habe so viele gute Dinge über die New Jersey Devils gehört, nicht nur über das Team, sondern auch über die ganze Organisation und die Fans», so der 24-fache Nati-Spieler weiter.

Ein grossartiger Captain

Nun gibts also Timo-Time, zusammen mit Freund und Captain Hischier. Sie hätten bereits zusammen telefoniert und seien beide sehr aufgeregt, so Meier. Hischier habe ihm viel Gutes über New Jersey erzählt, genauso wie Siegenthaler. «Das wird hervorragend», wird Meier auf der Devils-Website zitiert.

Dann schwärmt der Ostschweizer über seinen neuen und zwei Jahre jüngeren Captain. Nico Hischier sei ein überragender Spieler, gehe als Beispiel voran, habe grossartige Fähigkeiten für die Offensive und die Defensive. «Wenn ich mit ihm in derselben Linie spielen werde, benötigt es keine Anpassungen.» Denn, dass sich diese beiden verstehen, konnten die Fans an der letzten WM in Helsinki begutachten, die beiden harmonierten hervorragend und sorgten dafür, dass die Nati in der Gruppenphase nur Siege einfuhr.

Schmid muss sich noch festsetzen

Die Devils gelten als talentiertes Team mit jungen Spielern. «Ich glaube, ich werde da gut hineinpassen», sagt der 26-jährige Meier. Er hat nun von einem Kellerteam zu einer Playoffmannschaft, wenn nicht sogar zu einem Titelaspiranten, gewechselt. Aktuell sind die Devils die drittbeste Mannschaft im Osten (83 Zähler), nur Boston (95) und Carolina (86) haben mehr Punkte auf dem Konto. Für dieses Team sei der Himmel das Limit, liess Meier eine typische Sport-Floskel fallen.

Mit dabei sind nun also vier Schweizer, vier zuverlässige Spieler, vier Pluspunkte. Neben dem starken Stürmer Meier (31 Tore und 21 Assists in 57 Spielen) sind da der allgegenwärtige Chef, Captain Hischier (25 Tore und 30 Assists in 58 Spielen), der zuverlässige Verteidiger Siegenthaler (drei Tore und 15 Assists in 58 Spielen) und zu guter Letzt Schmid (sechs Siege in zehn Partien) im Tor. Der Keeper wurde erst kürzlich aus der AHL wieder in die NHL berufen, da Stammgoalie Mackenzie Blackwood durch eine Verletzung ausser Kraft gesetzt wird. Schmid muss sich in der besten Hockeyliga der Welt noch festsetzen, die anderen Schweizer sind bereits Teamstützen.

Gut für den Club, schlecht für die Nati?

Die Devils-Fans forderten den Meier-Trade schon lange und sind nun natürlich äusserst happy. Doch einer wird bei diesem Trade auch ein weinendes Auge haben: Nati-Trainer Patrick Fischer. Denn er wird für die WM im Mai in Riga und Tampere wohl ohne Meier, Hischier und Siegenthaler planen müssen. Denn wenn die Devils die Playoffs erreichen und dort die Viertelfinal-Serie überstehen, werden die Schweizer an der WM, wenn überhaupt, erst spät nachnominiert werden können. Das Trio war an der WM im letzten Mai mitverantwortlich dafür, dass es für die Nati in der Vorrunde so gut lief.

