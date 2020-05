«Bachelorette»-Mike droht Manuel

«Das wird Konsequenzen haben»

In der dritten Folge von «Die Bachelorette» müssen sich die Kandidaten in der Ninja Challenge beweisen. Der Gewinner bekommt zwar ein Date mit Chanelle, jedoch ist dieses nur von kurzer Dauer.

Auch Christian (43) bekommt ein Date. Dieses findet auf einem leeren Chilbi-Platz statt. Weil er so verführerisch mit Chanelles Händen spielt, verdient er sich einen Kuss von der Bachelorette. Das Date wird mit einem Auftritt von Chanelle auf der Bühne vor leerem Publikum abgerundet. Christian ist damit plötzlich ganz vorn dabei in Chanelles Rosen-Rennen.

Zum Glück rettet Manuel (37) Chanelles Abend – er setzt seine weisse Rose ein, die er in der ersten Folge bekam. Nachdem Manuel von seiner vierjährigen Tochter erzählt, tanzen die beiden zum Abschluss noch ein Ründchen miteinander. Operation Date-Crash voll gelungen.

Doch das Dinner mit der Bachelorette geht für den DJ nach hinten los. Obwohl er seine Luxus-Liebe und beste Beziehungen in der Unterhaltungsbranche ins Rennen bringt, bleibt Chanelle bei Mikes Offensive auf der Temperatur der Weingläser: eiskalt.

Das war gut

Chanelle strahlt über das ganze Gesicht, als sie Manuel erblickt, der in diesem Moment wie eine Rettung scheint. Denn während des gesamten Dates mit Mike lodert in ihren Augen statt purer Leidenschaft eher Antipathie. «Ich finde es super, dass du die weisse Rose eingesetzt hast», bedankt sich Chanelle denn auch bei Manuel. Mike ist weniger begeistert: «Er ist ein verficktes Arschloch. Das wird Konsequenzen haben.»

Das war gähn

Zu Beginn der dritten Folge hat sich Chanelle für ihre Jungs etwas ganz Besonderes ausgedacht: die Ninja Challenge. Sechs der Kandidaten lädt sie auf einen Kletterparcours ein. Dort treten jeweils zwei Männer gegeneinander an. Wer es am schnellsten über die Hindernisse schafft, bekommt eine Rose als Belohnung. Leider ist die Challenge nicht nur für die Zuschauer ermüdend. Auch die Kandidaten selber scheinen keinen Spass daran zu haben.

So auch Kandidat Martin (25). Er erwischt ein Element nicht und fliegt deswegen auf den gepolsterten Boden. Das Date mit Chanelle scheint ihm nicht besonders wichtig, denn er bleibt motivationslos liegen – und schenkt dadurch Mike den Sieg.

Die sind raus

Chanelle schickt diese Woche wieder zwei ihrer potenziellen Lover in die Schweiz zurück. Chris (29), der Tänzer, der sich selber «Skillz» nennt, schafft es nicht in die vierte Folge. Seine Leidenschaft sei bei Chanelle nicht ganz angekommen, erklärt sie. «Schade für dich und schade für mich», so die Zugerin. Auch beim 27-jährigen Daniele ist bei Chanelle der Liebesfunke nicht gesprungen: Sie stellt fest, dass sie keine Hoffnung für eine Beziehung mit dem Schaffhauser Gastronom hat.