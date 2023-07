Rhein: Schifffahrt wegen Niedrigwasser bereits eingeschränkt

Grund für das Niedrigwasser ist auch der Klimawandel. Durch ihn bleibt unter anderem ein grosser Teil des Schneefalls aus. Im Sommer gerät somit weniger Schmelzwasser in den Rhein. Der Wasserstand bleibt tiefer.

Ein sehr tiefer Wasserstand führt dazu, dass Frachtschiffe ihre Ladungen reduzieren müssen und so weniger wirtschaftlich fahren können.

So ist die Lage auf dem Rhein aktuell

Über den Rhein werden rund 75 Prozent aller Gütertransporte der Binnenschifffahrt Europas abgewickelt. Sieben Prozent aller Güter werden über den Rhein in die Schweiz gebracht. Momentan führt der Rhein mit einem Pegel von rund sechseinhalb Metern auf Höhe der Mittleren Brücke jedoch Niedrigwasser . Frachtschiffe können aktuell nur noch zu rund 80 Prozent beladen werden, wie SRF am Montag berichtet . Je tiefer der Pegel sinkt, desto weniger Fracht können die Schiffe mitführen.

«Als Niedrigwasser wird ein Wasserstand bezeichnet, der signifikant kleiner als der statistisch berechnete durchschnittliche Wasserstand, das Mittelwasser, ist», erklärt Pressesprecherin der deutschen Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung WSV Claudia Thoma gegenüber 20 Minuten. «Dauern niedrige Wasserstände über einen längeren Zeitraum an und zeigen einen grossen Unterschied zum Mittelwasser, wird von einer Niedrigwasserphase gesprochen», so Thoma weiter.

Das bedeutet der Kaub-Pegel

Wegen des tiefen Wasserstands wird auf dem Rhein vor allem die Schifffahrt eingeschränkt. Massgebend für viele Frachtschiffe ist die Engstelle im deutschen Kaub, auf halbem Weg zwischen Mainz und Koblenz. Bei Niedrigwasser bestimmt er die mögliche Tauchtiefe der Schiffe auf dem Rhein und somit die Grösse der Ladungen. Je nach Risikobereitschaft und der Tendenz des Pegels werde der Tiefgang eines Schiffes an den Pegel in Kaub angepasst und die Schiffe könnten so «weniger wirtschaftlich fahren», sagt Thoma. Derzeit liegt der Pegel über einem Meter, das ist die kritische Marke. Fällt der Pegel unter 30 Zentimeter, kann die Grossschifffahrt die Engstelle bei Kaub gar nicht mehr passieren.