Moderatorin Nazan Eckes soll RTL verlassen wollen – der Sender dementiert

Moderatorin schweigt : Das Wirrwarr um Nazan Eckes RTL-Abgang

Die deutsche Moderatorin soll angeblich den TV-Sender verlassen wollen. Während die 45-Jährige in den Ferien weilt und schweigt, dementiert eine Sprecherin die Berichterstattung.

«Es gibt ganz konkrete Pläne für einen grossen Themenabend mit ihr sowie für eine Interviewreihe, an der wir derzeit gemeinsam mit Nazan arbeiten», sagt eine Sprecherin.

Hat Moderatorin Nazan Eckes nach rund 23 Jahren ihren Job bei RTL gekündigt? Das will zumindest die «Bild»-Zeitung aus Produktionskreisen in Erfahrung gebracht haben. Den Privatsender wolle die 45-Jährige dem Bericht zufolge auf eigenen Wunsch verlassen – und das noch in diesem Jahr. Bestätigt ist dies allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: Der Sender scheint von der Kündigung der Moderatorin nichts zu wissen.