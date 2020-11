Bundesrat Alain Berset hat am Mittwoch verkündet, dass weiter 100 Millionen Franken für den Kauf von Impfdosen zur Verfügung gestellt werden.

Die Gespräche sollen sich auf der Zielgerade befinden. BAG-Chef Stefan Kuster wollte sich am Dienstag dazu nicht äussern.

Erste Impfungen sollen in der Schweiz wohl im ersten Halbjahr 2021 gemacht werden können.

Wann werden die ersten Impfungen durchgeführt?

In den USA wollen die Hersteller noch diesen Monat eine Zulassung beantragen. Bis die ersten Impfdosen verabreicht werden können, dauert es gemäss Experten sicher noch bis Ende Jahr. Noch dieses Jahr sollen 50 Millionen Impfdosen hergestellt werden. Das würde reichen, um 25 Millionen Menschen zu impfen. Für das nächste Jahr ist die Produktion von 1,3 Milliarden Impfdosen vorgesehen. In der Schweiz wird damit gerechnet, dass im ersten Halbjahr 2021 erste Impfungen erhältlich sind.

Wie viele Impfdosen wird die Schweiz bekommen?

Der Bundesrat hat am Mittwoch an einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass er den Kredit für die Beschaffung eines Impfstoffs um 100 Millionen auf 400 Millionen Franken erhöht hat. Bei der Firma Moderna hat sich der Bund bereits 4,5 Millionen Impfdosen gesichert, dazu kommen 5,3 Millionen Dosen von einem britischen Pharmaunternehmen.

Im Idealfall werden die Dosen laut Gesundheitsminister Alain Berset (SP) über die Beteiligung am globalen Einkaufsprogramm Covax um weitere 3,2 Millionen Dosen erweitert. Auch mit den Herstellern des neuesten Impfstoffs gibt es gemäss Gesundheitsminister Berset bereits eine «bindende Vereinbarung», dass die Schweiz Zugang zum Impfstoff erhält, rund drei Millionen Dosen sollen reserviert worden sein. Die definitive Vertragsunterzeichnung steht noch aus.

Was kostet der Impfstoff?

Der neue Impfstoff soll 40 Franken pro Person kosten – je 20 Franken für zwei nötige Spritzen. Die Kosten für die verschiedenen Impfstoffe variieren, laut Berset von wenigen Franken bis hin zum Zehnfachen pro Dosis. Insgesamt hat der Bund mittlerweile 400 Millionen Franken für die Beschaffung von Impfstoffen zur Verfügung gestellt. Diese sollen für den Kauf des Impfstoffs verwendet werden. Doch auch das Impfen selber wird Kosten verursachen. Wie teuer eine einzelne Impfung am Schluss sein wird und welcher Teil dieser Kosten auf die Bürger abgewälzt werden soll, ist laut Berset noch nicht klar und hängt auch davon ab, welche Impfstoffe am Schluss tatsächlich verwendet werden.

Wie wird er verteilt, wer erhält ihn zuerst?

Wie der Impfstoff unter der Schweizer Bevölkerung verteilt werden soll, ist noch unklar. Laut Stefan Kuster, Leiter der Sektion übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit, erarbeite die Schweiz derzeit eine Impfstrategie. Der Fokus soll in einem ersten Schritt auf Risikopatienten und dem Gesundheitspersonal liegen. Laut Kuster spielt für die Verteilung auch eine Rolle, welcher Impfstoff am Schluss angewendet wird. Berset betonte am Mittwoch erneut, dass niemand sich werde impfen lassen müssen.