Tödlicher oder nicht? - Das wissen wir über die Omikron-Variante BA.2

Laut dem Center for Infectious Disease Research and Policy an der University of Minnesota ist BA.2 in bereits zehn Ländern dominant: in Bangladesch, Brunei, China, Dänemark, Guam, Indien, Montenegro, Nepal, Pakistan und die Philippinen. In anderen Ländern ist sie auf dem Vormarsch, auch in der Schweiz. Innerhalb einer Woche (16. Februar bis 22. Februar 2022), ist der Anteil von BA.2 hierzulande von knapp sechs auf 11,4 Prozent (Stand: 22. Februar 2022) gestiegen. Der Anteil von BA.1 nahm im selben Zeitraum entsprechend ab.