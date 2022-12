Vor wenigen Tagen kam es auf dem Bahnübergang Uster West im Kanton Zürich zu einer lebensgefährlichen Situation. Ein Auto bleibt stecken, die Bahnschranken sind bereits geschlossen. Zwei Kollegen werden glücklicherweise rechtzeitig darauf aufmerksam und reagieren blitzschnell, wie die CH Regionalmedien berichten. Die beiden Männer eilen zur Bahnschranke und heben sie mit vereinter Kraft, damit das Auto mit St. Galler Kennzeichen sich vor dem herannahenden Zug entfernen kann.



Für Bilal Khalil sei sofort klar gewesen, dass er helfen müsse: «In diesem Moment habe ich an nichts anderes mehr gedacht, als dass ich das Auto hier hinausbringen muss», sagt er gegenüber den CH Regionalmedien. Dass sein Eingreifen auch für ihn hätte fatal enden können, sei ihm in diesem Moment gar nicht bewusst gewesen. «Ich bin ursprünglich Palästinenser», sagt Khalil. Das Wort «Angst» kenne er nicht, so der Held von Uster weiter. «Wenn man auf eine solche Notsituation aufmerksam wird, muss man einfach helfen», sagt er. Erst im Nachhinein habe er gemerkt, dass er etwas «Krasses» getan habe. Mit so einer Aktion rette man Leben und schaue, dass es keinen Sachschaden gebe. «Ich habe meine gute Tat für den Tag gemacht», so Khalil.