Neues Handy - Das Xiaomi Mi 11 Ultra gibt es ab nächster Woche auch in der Schweiz

Ende März hat die chinesische Firma Xiaomi ihr neues Flagship, das Xiaomi Mi 11 Ultra, vorgestellt . Ab nächster Woche ist das Gerät nun auch in der Schweiz und in Deutschland erhältlich. Konkret kommt es am Donnerstag, 20. Mai, in den Handel.

Stattlicher Preis

Im Innern des Smartphones ist eine 5000-mAh-Batterie zu finden, die über 67W-Ladung sowohl via Kabel als auch kabellos verfügt. Dies macht das Handy zu einem Spitzen-Gerät in dieser Kategorie. Laut Hersteller soll es den Besitzerinnen und Besitzern möglich sein, das Handy sowohl mit als auch ohne Kabel innerhalb von nur 40 Minuten voll aufzuladen.

Dass herausragende Specs aber auch ihren Preis haben, zeigt sich. So wird das Mi 11 Ultra 5G mit 256 GB Speicherplatz in der Schweiz für 1399 Franken auf den Markt kommen. Erhältlich ist es in den Farben Ceramic Black und Ceramic White – also schlicht in schwarz oder weiss.