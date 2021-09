Bundeshaus - Das Zertifikat wird für alle Pflicht – ausser für Parlamentarier

1 / 6 «Ganz ausgenommen (von der Zertifikatspflicht) bleiben Treffen von Parlamenten und Gemeindeversammlungen» : So hatte es der Bundesrat beschlossen. 20min/Simon Glauser Für die kommende Session gilt also im Parlament lediglich Maskenpflicht. Zudem sind im Saal Plexiglaswände installiert. 20min/Matthias Spicher Ganz anders für die Restbevölkerung: Wer ins Restaurant will, braucht ein Zertifikat. 20min/Celia Nogler

Darum gehts Kino, Konzert, Restaurant: Wer kein Zertifikat hat, kommt künftig nicht rein.

Ausgenommen von der 3G-Regel bleiben Parlamentarier.

Sie können an der kommenden Herbstsession ohne Zertifikat teilnehmen.

Doch die zuständige Delegation könnte die Ausnahme bereits nächste Woche kippen.

Ab Montag ist das Covid-Zertifikat Voraussetzung für die Teilnahme in weiten Teilen des öffentlichen Lebens. So hatte es der Bundesrat wegen der epidemiologischen Lage beschlossen.

Der weitreichende Entscheid droht, die Gesellschaft weiter zu spalten. Und die Ausnahmen, die die Regierung für National- und Ständeräte erlassen hat, dürften weiter zu reden geben.

Ausnahme für Parlamentarier

Denn der Parlamentsbetrieb ist von der Zertifikatspflicht ausgenommen. An der kommenden Herbstsession müssen Politikerinnen und Politiker lediglich weiter Masken tragen. Zudem bleiben die Plexiglasscheiben in den Ratssälen bestehen. «Für eine Covid-Zertifikatspflicht fehlt aktuell eine rechtliche Grundlage», schrieb die Verwaltungsdelegation des Parlaments am 2. September.

Eine Ausnahme bildet die SP-Fraktion, die nun freiwillig beschlossen hat, nur mit Zertifikat an der Session teilzunehmen. Für alle anderen gilt der Beschluss des Bundesrats: «Ganz ausgenommen (von der Zertifikatspflicht) bleiben Treffen von Parlamenten und Gemeindeversammlungen.»

Bäumle kritisiert das Vorgehen

«Völlig unverständlich», findet GLP-Nationalrat Martin Bäumle den Sonderzug für Parlamentarier. «Das können wir Parlamentarierer niemandem erklären, der jetzt für den Kafi in der Beiz ein Zertifikat vorweisen muss.» Sich hinter fehlenden gesetzlichen Grundlagen zu verstecken, ist für Bäumle «formaljuristische Schwurblerei». Das Parlament müsse seine Vorbildfunktion wahrnehmen. Er erwartet deshalb, dass die Verwaltungsdelegation nun nach dem Entscheid des Bundesrats prüft, ob das Parlament nicht auch freiwillig die Zertifikatspflicht einführen kann.

Eine Zertifikatspflicht im Bundeshaus heisse aber nicht, dass Politiker dann ganz auf Masken verzichten könnten, sagt Bäumle. «Im Saal schützt das Plexiglas gut, dort bräuchte es dann die Masken am Sitzplatz nicht mehr. Aber in der Wandelhalle gerade in Gesprächen schadet eine Maske auch mit Zertifikat nicht.»

Politik sei nicht mit Restaurantbesuch vergleichbar

In einer Medienmitteilung der Parlamentsdienste heisst es, dass nur in den Gastronomiebetrieben, also etwa im Restaurant Galerie des Alpes, eine Zertifikatspflicht angewendet wird. «Bei den Sitzungen und Sessionen des Parlaments handelt es sich nicht um Veranstaltungen. Die Teilnahme an der Session ist nicht mit einem Konzert- oder Restaurantbesuch vergleichbar, der freiwillig erfolgt», argumentieren die Verwaltungsdelegationen der beiden Räte. Zudem seien Parlamentarier verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen.

«Vorschriften, die zu einer Einschränkung dieser Rechte und Pflichten führen, bedürfen einer

gesetzlichen Grundlage und müssen verhältnismässig sein», heisst es weiter. Denn mit der Einschränkung

der Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder werde indirekt auch das aktive Wahlrecht der

Wählerinnen und Wähler eingeschränkt.

«Ohne Rechtsgrundlage wäre ein Eingriff in die Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder mittels Zertifikatspflicht unzulässig», lässt sich Ständeratspräsident Alex Kuprecht (SVP) in der Mitteilung zitieren.

Delegation entscheidet nächste Woche

Wie lange das Bundeshaus für Politikerinnen und Politiker ohne Zertifikat zugänglich bleibt, ist offen. Am Dienstag oder Mittwoch trifft sich die Verwaltungsdelegation des Parlaments nochmals zu einer Sitzung, um den Entscheid des Bundesrats und dessen Auswirkungen auf den Parlamentsbetrieb nochmals zu diskutieren. Die Session der Eidgenössischen Räte beginnt am Montag.

