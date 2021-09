Nach Kritik an Kanton Zürich - «Das Ziel bleibt, allen einen sicheren Unterricht zu gewährleisten»

Auf Twitter hat sich die Zürcher Grünen-Politikerin und Nationalrätin Marionna Schlatter zur aktuellen Corona-Lage an den Zürcher Schulen geäussert und besorgt gezeigt. Sie fordert den Kanton zum Handeln auf. Wie es bei der Zürcher Bildungsdirektion auf Anfrage heisst, stehe man in ständigem Austausch mit Fachleuten aus der Gesundheitsdirektion, der Pädiatrie und dem Schulfeld. «Das Ziel bleibt auch im Schuljahr 2021/22 den Kindern, Jugendlichen und Lehr- und Betreuungspersonen einen sicheren Präsenzunterricht zu gewährleisten.»

«Die Lage an den Zürcher Schulen eskaliert gerade»

In einem Tweet schreibt Schlatter: «Die Lage an den Zürcher Schulen eskaliert gerade. Die Schulen sind mit der ihnen übertragenen Verantwortung überfordert. Statt zu handeln, machen sie Eltern-Umfragen. Die @bildung_zh stiehlt sich derweil aus der Verantwortung. So geht das nicht @silviasteiner.» Angehängt ist eine Grafik, die den starken Anstieg von Covid-19-Fällen an Zürcher Schulen ab September zeigt.