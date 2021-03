«Im sexuellen und erotischen Bereich ordnet sich mir meine Freundin komplett unter», sagt B. (45). Der CEO einer mittelgrossen Firma ist seit zwei Jahren in einer Beziehung mit seiner Freundin K. (42). «Wir sind eigentlich ein ganz normales Paar, stehen im Schlafzimmer aber auf eher ungewöhnliche Dinge», so B.: «Wir praktizieren einen Teilbereich von BDSM – Bondage and Discipline, Dominance and Submission. Konkret bedeutet das: Ich kann beim Sex fast alles mit meiner Freundin machen.»

Nach dem Kennenlernen hätten sie schnell bemerkt, dass es zwischen ihnen harmoniert – auch was ihre sexuellen Vorlieben betrifft: «Maria bereitet es Lust, sich zu unterwerfen und an ihre Grenzen gebracht zu werden. Mir wiederum gibt es einen Kick, wenn ich sie dominieren kann.» Die beiden hätten als Paar schon viel Erfahrung im Bereich BDSM gesammelt, so B.: «Vor allem Fessel- und Atemspiele mögen wir sehr. Wir probieren vieles aus und gehen gerne an unsere Grenzen – beim Würgen ist es beispielsweise immer das Ziel, dass Maria in Ohnmacht fällt.»