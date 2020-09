Wegen Überschuldung musste das Unternehmen Koch und Gsell aus Steinach SG, welches die Hanf-Zigaretten Heimat produziert, Nachlassstundung beantragen. Das Kreisgericht Rorschach hat am Freitag Unternehmer Roger Koch im Gericht empfangen, um über den Nachlassvertrag und die Aufhebung der Nachlassstundung zu sprechen. Ein definitiver Entscheid wurde am Freitag vom Gericht nicht kommuniziert. «Uns wurde aber bestätigt, dass mit den Unterlagen formell alles in Ordnung ist», sagt Koch auf Anfrage. 80 Prozent der Gläubiger hätten dem Nachlassvertrag zugestimmt. Das sollte für die Aufhebung der Nachlassstundung reichen. «Darunter die Zolldirektion. Das war für uns entscheidend, weil es der grösste Gläubiger war», sagt Koch. «Ohne die Zusage der Zolldirektion wären wir direkt in den Konkurs gegangen.» Zudem sei auch die Bank an Bord, welche ebenfalls ein wichtiger Gläubiger sei.