Nach jahrelanger Verspätung : Das Zürcher Flexity-Tram ist ab heute unterwegs

Das neue Flexity-Tram ist ab Donnerstag auf den Zürcher Tramschienen unterwegs. Das Bundesamt für Verkehr hat die Zulassung für das neue Tram erteilt.

Am Mittwoch erhielten die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) die Zulassung des Bundesamtes für Verkehr. Bereits einen Tag später wurde das neue Tram nun den Passagieren übergeben.

Auf Instagram schreiben die VBZ am Donnerstag: «Es ist so weit! Das erste Flexity fährt ab heute Nachmittag für alle. Via unserem Live-GPS-Tracker kannst du jederzeit sehen, wo sich das Flexity im Moment befindet.»