«OPER FÜR ALLE – REPLAY» : Das Zürcher Opernhaus geht wegen Corona online

Das Zürcher Opernhaus will dem Publikum die Wartezeit versüssen: Ab dem 13. November werden Aufführungen online und im Fernsehen gezeigt.

So werden Aufführungen wie die diesjährige Eröffnungspremiere Boris Godunow (Bild) online und im Fernsehen gezeigt.

Anstelle des regulären Spielbetriebs bietet das Zürcher Opernhaus dem Publikum eine Online-Alternative an. Ab dem 13. November werden unter dem Motto «Oper für alle digital – Replay» drei im September aufgezeichnete Produktionen gestreamt.

Auch im Fernsehen wird das Live-Erlebnis so gut wie möglich kompensiert, wie das Haus am Dienstag mitteilte – mit «I Capuleti e i Montecchi» (5. Dezember, 20.15 Uhr, 3sat) und der Live-Übertragung der Verdi-Oper «Simon Boccanegra» am 6. Dezember (17 Uhr, ARTE).