Festivalsommer teilweise gerettet - Das Zürich Openair findet statt – in verkleinerter Form

Zwar wird es kein klassisches Zürich Openair, aber immerhin gibts was.

An zwei Wochenenden (einmal zwei Tage, einmal drei Tage) gibts Live- und Clubmusik für maximal 10’000 Leute pro Tag.

Nach dem Bundesratsentscheid vom Mittwoch haben sich die Verantwortlichen des Zürich Openairs dazu entschieden, die nächste reguläre Ausgabe ihres Festivals erst 2022 stattfinden zu lassen. Ganz aufs Zürich Openair verzichten musst du aber nicht: Unter dem Namen ZOAlina planen die Organisatorinnen und Organisatoren an zwei Wochenenden im August eine verkleinerte Version ihres Events, wie sie am Donnerstagabend bekanntgegeben haben.

Genauer zum einen am 20. und 21. August und zum anderen vom 26. bis am 28. August – wie gewohnt auf dem Openairgelände in Rümlang. Auf einer Bühne spielen Liveacts, dazu gibts die Dancetents Cube und Hangar, alles für maximal 10’000 Besucherinnen und Besucher pro Tag. Festivalpässe sind keine geplant, stattdessen sei das ZOAlina als sowas wie eine Reihe von Eintages-Events angedacht.