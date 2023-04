Zürich Openair gibt weitere Acts der 2023er-Ausgabe bekannt

1 / 8 Das Zürich Openair hat einen ersten Teil seiner Acts für die 2023er-Ausgabe veröffentlicht. Die Headliner sind BIG! Dominic Richter Schmusesänger Robbie Williams ist der grosse Headliner am Dienstag. Ja, genau, auch in diesem Jahr gibt es einen Zusatztag. Presse Die Rocker The Killers heizen am Mittwoch der Crowd ein. Chris Phelps

Darum gehts Das Zürich Openair hat einen zweiten Teil seines 2023er-Programms veröffentlicht.

Auch in diesem Jahr gibt es einen Zusatztag. Somit bebt das Glatttal vom 22. bis 26. August 2023.

Die Headliner stehen bereits fest und spiegeln das diverse Programm wider. Neu auf dem Programm sind Eric Prydz, Joji und zahlreiche nationale Stars.

Nach der ersten Announcement-Runde verkündet das Zürich Openair weiter Künstlerinnen und Künstler, die die diesjährige Ausgabe beehren. Neu auf dem Programm steht der schwedische Star-DJ und Produzent Eric Prydz. Mit seinen Underground-Club-Hits soll er der Meute am Mittwoch einheizen. Die Ehre gibt er sich am selben Tag mit dem in Japan geborenen Sänger Joji. Er zählt mit seinen über fünf Milliarden Streams zu den grössten unabhängigen Künstlern der Welt. Zudem sollen seine Artworks während des Gigs für Wow-Effekte sorgen.

Weitere internationale Grössen wie Nina Kraviz, AJR, Adam Beyer, Layton Giordani, Bedouin, Magdalena, Adiel und Deer Jade sind ebenfalls am Start. Hinzu kommen zahlreiche nationale Grössen, die sich ins 2023er-Line-up einreihen dürfen. Mit ihren Live-Performances sollen Dana, Baba Shrimps und Opération Zéro für grandiose Stimmung im Glatttal sorgen.

20 Minuten ist Medienpartner und listet dir hier das bisher bestätigte Line-up nach Tagen, samt Headlinern in fett, auf. Weitere Künstlerinnen und Künstler sollen in den nächsten Wochen folgen und werden laufend auf Zoa23.ch aufgeschalten.

Dienstag, 22. August 2023

Robbie Williams | Zara Larsson | Baba Shrimps | Bastian Baker | Marius Bear | Wintershome

Mittwoch, 23. August 2023

The Killers | Eric Prydz | Joji | Adam Beyer | Ajr | Marteria | Ay Wing | Gryffin | Layton Giordani

Donnerstag, 24. August 2023

Calvin Harris | Apache 207 | Ben Böhmer Live | Kontra K | Nina Kraviz | Tove Lo | Adiel | Cachita | Opération Zéro | Rosa Linn

Freitag, 25. August 2023

Florence + The Machine | The Chainsmokers | Bedouin | M83 | Vintage Culture | Worakls Orchestra | Batbait | | Dana | Deer Jade | Pablo Nouvelle | Sam Himself | Solardo

Samstag, 26. August 2023

Paul Kalkbrenner | Adriatique | Cro | Monolink Live | Joya Marleen | Magdalena | Nativ | Pilar Vega | Stephan Jolk | Stereo Luchs

ZOA verspricht Neuerungen

Sowohl auf dem Gelände versprechen die Macherinnen und Macher zahlreiche Neuerungen als auch bei der Stage. Nach der letztjährigen XXL-Bühne mit eindrücklicher Licht- und Lasershow kündigte ZOA-Chef Rolf Ronner in einem früheren Interview mit 20 Minuten an: «Wir legen nochmals nach und es wird wieder spektakulär in Zürich!» Genaue Details sollen allerdings zu gegebener Zeit folgen, denn «wir wollen den Besucherinnen und Besuchern den Wow-Effekt nicht vorwegnehmen».

Tickets sind weiterhin auf der Webseite des Festivals verfügbar. Early-Bird-Eintritte sind limitiert und bereits ab 114 Franken verfügbar. Ein normaler Tagespass ist für 125 Franken zu haben und als VIP bist du ab 209 Franken mit bester Aussicht dabei.