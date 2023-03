Zürich Openair Line-up 2023 – Robbie Williams ist dabei

Die Rocker The Killers heizen am Mittwoch der Crowd ein.

Weiter fügt er an: «Wir freuen uns riesig auf unser Programm der elften ZOA-Edition. Der Festivaltagstart am Dienstag mit Robbie Williams gehört sicher zum diesjährigen Highlight, nebst den vielen anderen Top-Acts über die fünf Tage. Auch dieses Jahr dürfen wir ein Line-up mit internationalen Headlinern präsentieren, wobei wir auch nationalen Acts wieder eine Plattform geben.»

Zur diesjährigen Edition kommen unter anderem Grössen wie der britische Entertainer Robbie Williams, die Rock-Ikonen The Killers, Star-DJ Calvin Harris, der erfolgreiche Deutschrapper Apache 207, Indie-Heldin Florence – selbstverständlich mit The Machine –, das Future-Bass-Duo The Chainsmokers, Kult-DJ Paul Kalkbrenner, das Deutschrap-Chamäleon Cro mit seinen Ohrwurm-Hymnen oder die Schweizer Pop- Musikerin Joya Marleen.