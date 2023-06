Prinzessin Eugenie hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht

Der Kleine steht nun an der 13. Stelle in der britischen Thronfolge.

Auch der Buckingham-Palast bestätigt die freudige Nachricht in einer offiziellen Mitteilung: «Prinzessin Eugenie und Herr Jack Brooksbank freuen sich, die sichere Ankunft ihres Sohnes Ernest George Ronnie Brooksbank bekannt zu geben.» Das jüngste Mitglied der britischen Königsfamilie steht in der Thronfolge an 13. Stelle.

Prinzessin Eugenie wurde 2021 erstmals Mutter

2011 wurden Eugenie und Jack Brooksbank (37) erstmals zusammen gesichtet. Noch im selben Jahr bestätigten die beiden ihre Beziehung mit einem Auftritt in Royal Ascott. Nach einigen Jahren der Fernbeziehung – Eugenie arbeitete von 2013 bis 2015 in einem Auktionshaus in New York – stellte der Geschäftsmann im Januar 2018 in Nicaragua die Frage aller Fragen. Im Oktober 2018 gab sich das Paar dann auf Schloss Windsor das Jawort. Am 9. Februar 2021 kam dann im Portland Hospital Eugenies erster Sohn August zur Welt.