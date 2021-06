Extra nach Hause gereist - Das zweite Mädchen von Nati-Goalie Yann Sommer ist da

Auch wenn es bei den ersten beiden EM-Gruppenspielen für Yann Sommer und die Nati nicht rund lief, so überwiegt beim Nati-Goalie aktuell die Freude. Denn der 32-Jährige wurde zum zweiten Mal Vater eines Mädchens.



Bereits im April hatte Sommer angekündigt, dass er, seine Frau Alina und das grosse Schwesterchen Mila (2 Jahre) weiteren Familiennachwuchs erwarten. Und jetzt, während dieser EM, war es soweit. Am Mittwoch, dem 16. Juni 2021 erblickte Töchterchen Nayla das Licht der Welt. «Willkommen in der Familie kleine Schwester Nayla», schreibt der stolze Vater Sommer dazu am Freitag auf Instagram.