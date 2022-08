Man United wird verhöhnt : «Dass Barça De Jong dorthin transferieren will, ist grausam»

Manchester United ist desaströs in die Saison gestartet. Im Netz sammeln sich die Memes.

Manchester United hat am zweiten Spieltag der englischen Premier League eine deutliche Auswärtsniederlage kassiert. Die Red Devils mit dem wechselwilligen Superstar Cristiano Ronaldo in der Startelf verloren am Samstag beim FC Brentford klar mit 0:4 (0:4). Mit null Punkten aus den ersten zwei Spielen fiel der Traditionsclub zumindest vorübergehend auf den letzten Tabellenplatz zurück.