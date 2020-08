Good News

«Dass daraus etwas so Schönes wird, ist faszinierend»

Nicole Keller aus Pfyn TG zieht in ihrer Freizeit geschützt Schmetterlinge auf. Damit ist sie nicht allein. Das musst du tun, damit sich die Tiere auch in deinem Garten wohlfühlen.

«Eigentlich mache ich das schon seit meiner Kindheit», erzählt Nicole Keller aus Pfyn TG. Damals sei es aber noch ziemlich primitiv gewesen. Sie habe die Schmetterlingsraupen jeweils auf einem Holzsteckli in eine Vase getan und Futter dazugelegt. Nun hat die 38-Jährige das Thema mit ihren Kindern Mia (7), Finja (3,5) und Luana (2) wieder aufgegriffen und geht es professioneller an. «Das Aufziehen der Tiere ist nicht nur für die Kinder spannend, sondern auch für Erwachsene.» Für sie persönlich gebe es nichts Schöneres, als wenn die Tiere schliesslich aus den Kokons schlüpften.

Temporäres Haustier

Bei der Standortwahl des Aerariums sei es wichtig, dass dort ähnliche Bedingungen herrschten wie draussen. «Es soll geschützt stehen, aber das Klima von draussen müssen die Tiere mitbekommen», so Keller. Habe man die Raupen etwa im Keller, könne es sein, dass sie überwintern und nicht schlüpfen, weil es ihnen zu kalt ist. Bei ihr stehe das Aerarium in einem nicht beheizten Wintergarten. «Schlüpfen sie nach der Verpuppung, öffnen wir das Fenster und lassen sie fliegen», erzählt Keller. Es gebe auch solche Exemplare, die dann noch etwas blieben und erst am nächsten Tag den Flug ins Freie wagten. «Der Schmetterling weiss, wann es Zeit ist. Das entscheidet er selber.»