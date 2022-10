Umstrittener Roger Waters: «Dass das Hallenstadion das Konzert nicht absagt, ist passiv antisemitisch»

Der jüdische «Wolkenbruch»-Autor Thomas Meyer stört sich am geplanten Konzert.

Roger Waters, ehemaliger Bassist und Mitgründer von Pink Floyd, lässt keinen Zweifel an seinen Ansichten aufkommen: 2013 liess der heute 79-Jährige ein aufblasbares Schwein mit einem aufgedruckten Davidstern an seinen Konzerten herumfliegen. Er ist Anhänger der antizionistischen Boykott-Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen), verteidigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den Angriffskrieg auf die Ukraine und behauptet öffentlich, Taiwan gehöre zu China.

Dass das Zürcher Hallenstadion keinen Grund für eine Absage des Waters-Konzerts im April 2023 sieht, sorgt für Kritik : «Wenn Roger Waters seine Konzerte für die Verbreitung hetzerischer Botschaften nützt, sind auch die Veranstalter mitverantwortlich», sagt etwa Jonathan Kreutner, Israelitischer Gemeindebund (SIG), gegenüber dem « Tages-Anzeiger ». Der jüdische Bestsellerautor Thomas Meyer – unter anderem bekannt durch das Buch «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» – schliesst sich dem Vorwurf an: «Dass das Hallenstadion das Konzert nicht absagt, ist passiv antisemitisch.»

«Solche Personen verdienen Ächtung und keine Bühne»

Roger Waters vertrete nachweislich antisemitisches und antiisraelisches Gedankengut und wiederhole russische antiwestliche Propaganda, sagt Meyer. «Solche Personen verdienen Ächtung und bestimmt keine Bühne.» Er störe sich nicht nur als Mensch, sondern eben auch als jüdischer Mensch daran, dass sich eine Person folgenlos öffentlich antisemitisch äussern und positionieren könne. Dass der Hallenstadion-CEO sagt, dass sich heute fast immer eine Minderheit finde, die sich an etwas störe – die Kritik also nicht ernst nimmt, sondern vielmehr bagatellisiert –, sei erschreckend, so Meyer.