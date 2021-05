Raubmord von Metzerlen (SO) - «Dass das Verbrechen endlich geklärt wird, ist für das Dorf sehr wichtig»

Es geschah am 14. März 2010: Bei einem brutalen Raubüberfall in der an Frankreich angrenzenden Gemeinde Metzerlen-Mariastein SO wurde der 71-Jährige Gemeindepräsident Ivo Borer überfallen und zusammengeschlagen. Borer wurde anschliessend, blutüberströmt und mit schweren Verletzungen am Kopf, von seiner Frau aufgefunden und ins Universitätsspital Basel gefahren. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein künstliches Koma versetzt, er verstarb jedoch am 10. Juli 2010.