Steven Zuber und Ruben Vargas äussern sich zur Italien-Pleite

Etwas Gutes nimmt Steven Zuber dennoch mit aus dem Spiel in Rom. «Vor so vielen Schweizer Fans zu spielen, die extra angereist sind, war schön und wir sind dafür sehr dankbar.»

Kater-Stimmung nach der schlechten Leistung und 0:3-Niederlage gegen Italien im Camp der Schweizer Nati. Die Spieler, die am Mittwoch über 90 Minuten enttäuschten, stellten sich der Presse nicht. Dafür Ruben Vargas und Steven Zuber, die nicht in der Startelf standen und noch am wenigsten Anteil an der Niederlage hatten. «Ich stehe hier bei Siegen wie bei Niederlagen», sagt Zuber. Dass die Nati-Fans enttäuscht seien, sei komplett verständlich. «Wenn man 0:3 verliert, kann man ja nicht zufrieden sein. Glaubt mir, auch beim Team sieht es nicht anders aus.» Der Harmonie im Team habe das Resultat aber nicht geschadet. «Es ist immer harmonisch bei uns, wird es auch bleiben und wir sind dennoch genug Mann, um uns die Meinung zu sagen», so der Frankfurt Spieler.