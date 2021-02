Es fühle sich super an, in jungen Jahren Mutter zu sein, erzählt Tash.

Ursprünglich hatte die 23-jährige auf die Pille zurückgegriffen, mit der sie aber Mühe hatte, denn sie leidet an einem Protein-S Mangel. Dies führte bei ihr in Kombination mit der Pille zu einem erhöhten Thrombose-Risiko. Ihre Frauenärztin empfahl ihr deshalb die Kupferspirale.

Nach etwa einem Jahr dann der Schock: «Ich fing an, jeden morgen zu erbrechen, wusste aber nicht wieso. Deshalb habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht, welcher positiv war», erzählt Tash. Zu diesem Zeitpunkt sei sie bereits in der achten Schwangerschaftswoche gewesen.

Schwangerschaft, Heirat und gemeinsame Wohnung

Der Schock schlug schnell in Wut um. «Ich wurde wütend auf meine Frauenärztin. Sie hätte mir schon sagen sollen, dass das Risiko zum schwanger werden wirklich da ist. Ich war kurz vorher noch bei ihr in der Kontrolle.» Auch die Beziehung zum Vater des Kindes war für sie zu diesem Zeitpunkt ein Problem. «Wir waren damals nicht wirklich zusammen, ich kannte ihn erst seit ein paar Monaten. Ich wusste nicht, wie er und auch meine Familie auf die Schwangerschaft reagieren würden.»

«Ich verpasse nichts»

Auch wenn das Kind nicht gewollt war, Tash ist überzeugt: «Dass die Spirale versagte, ist das Beste, das mir je passieren konnte, sonst hätte ich mein Kind jetzt nicht. Genau wie die Ehe mit meinem Mann, die sonst wahrscheinlich nie so zustande gekommen wäre.» Es fühle sich super an, in jungen Jahren Mutter zu sein, erzählt Tash. Sie habe auch nicht das Gefühl, etwas zu verpassen. «Klar, wenn meine Freunde in den Ausgang gehen und ich zu Hause bei meinem Kind bin, ist das manchmal nicht mega toll. Aber ein Abend mit meinem Mann und meinem Kind ist mir viel mehr wert als das Feiern mit den Freunden.»