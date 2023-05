Frauen und Karriere: Studie wirft hohe Wellen – Expertin ordnet ein

Ella Stadler-Stuart bildet an der Hochschule für Wirtschaft Zürich Frauen zu Leaderinnen aus. Laut ihr lohnt sich ein nüchterner Blick auf die Zahlen.

«Die meisten Studentinnen wollen lieber einen erfolgreichen Mann, als selbst Karriere zu machen .» Mit dieser Schlagzeile zu einer Studie an der Universität Zürich trat die «SonntagsZeitung» eine emotionsgeladene Debatte los. Auch 20 Minuten berichtete in mehreren Artikeln über die Studie .

Noch Tage nach Veröffentlichung der Schlagzeile diskutiert das Internet. Wieso beschäftigt das Thema dermassen?

War absehbar, dass beide politischen Lager das auszunutzen versuchen?

Klar, auch Politik funktioniert über Emotionen. Es ist schade, dass die Studie jetzt für Gender-Politik missbraucht wird. Interpretation hin oder her, sie liefert viele spannende Aspekte, über die wir diskutieren sollten. Insofern hat sie auch etwas Gutes: Wir müssen über diese Themen diskutieren, manchmal auch streiten.

Welche Themen?

Wie bringen wir mehr Frauen in Tech-Berufe ? Weshalb sind viele Karrieren heute so unattraktiv – unabhängig vom Geschlecht? Wie können Unis, Unternehmen und die Gesellschaft von diversen Führungsteams profitieren?

Was zeigt die Studie denn bezüglich Karriereambitionen von Frauen?

Die nackten Zahlen zeigen, dass die Studentinnen genau zum Zeitpunkt der Befragung teils andere Präferenzen haben – wie übrigens die Studenten auch. Es wird keine Entwicklung untersucht und viele Fragen wurden nicht gestellt. Etwa, was die Frauen denn sonst wollen und ob sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Karriere anstreben. Die Autorinnen geben auch offen zu, dass sie keine Kausalität zwischen traditionellen Rollenbildern und Karriereambitionen herstellen können.

Ist der Schluss, dass viele Frauen lieber einen erfolgreichen Mann wollen, zulässig?

Die Zahlen zeigen, dass 45 Prozent der Frauen in Frauenfächern und 32 Prozent der Frauen in Männerfächern sich einen Partner oder eine Partnerin mit besseren Karriereaussichten wünschen. Auch das ist eine Momentaufnahme, Präferenzen können sich verändern. Es gibt sicher Frauen, auch Studentinnen, denen es weniger wichtig ist, Karriere zu machen. Und das ist völlig in Ordnung.