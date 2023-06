Wie wird jemand zum Raser?

1 / 10 Am Karfreitagabend 2022 kam es auf der Bahnhofstrasse in Niederuzwil SG zu einem schweren Unfall. Kantonspolizei St. Gallen Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren zwei junge Männer bereits tot. Ein Dritter verstarb kurze Zeit später. Kantonspolizei St. Gallen Der Audi A1 prallte gegen eine Leitplanke. 20min/Shila Ochsner

Darum gehts Im April 2022 kam es in Niederuzwil zu einem schweren Unfall.

Drei junge Männer kamen ums Leben, zwei junge Frauen wurden teils schwer verletzt.

Die Fahrerin wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt.

Am Donnerstag wurde eine 21-jährige Zürcherin vom Kreisgericht Wil zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Die Hilfskraft einer Kindertagesstätte verursachte vor einem Jahr in Niederuzwil SG mit ihrem weissen Audi A1 mit Tempo 160 innerorts einen Unfall, bei dem drei junge Männer starben.

Vor Gericht zeigt sich die 21-Jährige sehr emotional und weinte immer wieder. Bei ihren Aussagen vor Schranken kam sie oft ins Stocken. An ihrer Seite waren ihre Mutter und Schwester, die ebenfalls viel von Taschentüchern Gebrauch machen mussten.

Typisches Alter für Raserdelikte

Doch was sind die Beweggründe, dass jemand plötzlich durch ein Dorf rast? «Dass eine Frau ein Raserdelikt begeht, ist untypisch», sagt der forensische Psychiater Thomas Knecht zu 20 Minuten. Es sei aber zu beobachten, dass Frauen ihr Verhalten laufend an dasjenige der Männer anpassen, insbesondere was das Eingehen von Risiken betrifft.

So auch im Fall der 21-Jährigen: «Obwohl sie eigentlich weiss, dass man nicht angetrunken Auto fahren sollte und auch nicht so viel zu schnell fahren sollte, tut sie es trotzdem.» Hier erfüllt ihr Alter aber einen typischen Faktor für Raserdelikte: «Im Alter von 18 bis 23 Jahren ist der Risikohunger am höchsten.» Im Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen werden die höchsten Risiken eingegangen.

Raser handeln impulsiv

«Wenn für jemanden das Auto ein Statussymbol ist und dieses eine hohe Bedeutung in dessen Leben hat, geht er damit auch hohe Risiken ein», sagt Knecht. Jemand in der Risikoaltersgruppe, der gerne in die Berge geht, der wird die überhöhte Risikobereitschaft etwa beim Bergsteigen ausleben.

Bei Autorasern besteht zudem oft ein Aggressionsstau. «Sie müssen im Alltag einiges runterschlucken», sagt Knecht. Das kann sich dann impulsiv lösen, wenn solche Personen in ihrem geliebten Auto sitzen und als Ersatzhandlung geben sie Vollgas. Ausserdem sei oft zu beobachten, dass Autoraser oder Poser wenig Erfolg im Beruf und Leben haben und dafür viel Energie in ihre Autos stecken.

Folgen kaum verkraftbar

Dass die 21-Jährige vor Gericht viel weint und kaum einen ganzen Satz fertig aussprechen kann, passt für Knecht ins Bild: Was passiert ist, macht einen fassungslos. Ganze Existenzen wurden durch den Unfall auf den Kopf gestellt. «Das kann man kaum in Worte fassen», so Knecht. Da ist es einfacher, sich emotional auszudrücken.

Die Beschuldigte kann die Folgen ihres impulsiven Handelns selber kaum verkraften, vor allem den schlimmen Ausgang des Unfalls. «Sie kann ihr Empfinden nicht gut mitteilen, deshalb weint sie.» Die Reue, die sie vor Gericht zeigt, ist echt. «Sie hatte keine bösen Absichten und wollte ihre Freunde nicht so verlieren.»