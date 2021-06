Regierungsrat auf der Anklagebank - «Dass er dort sitzen muss, ist eine tiefe Wunde – er wird zurücktreten»

Doch genau deshalb vermutet Messmer, dass Weber selbst bei einem Freispruch nicht an seinem Amt festhalten wird. «Wenn er verurteilt wird, muss er zurücktreten. Das ist klar», so Messmer. Laut ihm ist aber die blosse Tatsache, dass Weber angeklagt wurde, «eine tiefe Wunde» für den Regierungsrat. «Ich bin überzeugt, dass er sich keiner Schuld bewusst ist», sagt Messmer weiter. Weber würde aber genau wegen seiner Integrität nicht ohne Weiteres über diese «Verwundung» hinwegkommen und zurücktreten – oder sich zumindest nicht zur Wiederwahl stellen.

SVP hält weiter zu Weber

Die Baselbieter SVP will nichts von einem Rücktritt Webers wissen. «Wir blicken mit Interesse auf das kommende Urteil», sagt Parteipräsident Dominik Straumann. Die Verhandlung am Mittwoch habe nichts an ihrer Position geändert. Straumann lobt das Gericht für die «gute Befragung» und betont sein Vertrauen in den Rechtsprozess. Er zeigt sich zuversichtlich, dass Weber freigesprochen wird.