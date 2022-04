Stalking-Femizid - «Dass er extra nach Hamburg fuhr, war ein krasses Warnsignal»

In diesem Haus in Hamburg nahe dem Bahnhof Altona wurden die zwei Toten aufgefunden.

In Hamburg wurde am Dienstagmorgen die 22-jährige S.D.* erschossen. Sie ist in der Ostschweiz aufgewachsen und stand in Hamburg kurz vor der Abschlussprüfung zur Musicaldarstellerin.

Ein Stalkingprozess verläuft in drei Phasen ab. In der «Phase der Hoffnung» hat die Person das Gefühl, dass die Beziehung ein Erfolg wird. In der «Phase des Kummers» weist die angebetete Person die Liebesbekundungen zurück und zeigt sich distanziert. Und während der «Phase des Ressentiments» kippen die Gefühle ins Negative, es können Rachegedanken auftreten. In diesem Fall war der Stalker fanatisch auf das Zielobjekt fixiert. Sein Gedanke war: Wenn er die Frau nicht haben kann, soll sie auch sonst keiner kriegen.

Dass eine Stalkingaffäre tödlich endet, ist in Europa glücklicherweise extrem selten. Zu Gewalttaten kommt es aber in rund jedem fünften Fall. Stalker sind aber meist nicht Kriminelle mit Vorstrafen, sondern bildungsmässig und sozioökonomisch gut positionierte Menschen, die bei der Partnersuche oft erfolglos bleiben und keine Partnerin haben. 52 Prozent der Stalker hatten noch nie eine Partnerin.

Für mich ist das ein absolut krasses Warnsignal: Zwischen ihren Antworten und seinen Gefühlsbekundungen herrscht ein krasses Missverhältnis. Dass er so viel Zeit, Geld und Energie in eine solche Reise investiert, obwohl sie ihn bereits mehrmals abgewiesen hat, ist schockierend. Es zeigt, dass er sein Stalking selbst gar nicht als solches erkennt und sogar denkt, damit seine Liebe zu ihr zu beweisen. Vielleicht erwartete er sogar eine gewisse Wertschätzung dafür.

Bei Stalkingverdacht sollten Frauen klar Nein sagen und dann nicht mehr auf allfällige Kontaktversuche reagieren – weder per Whatsapp noch per Brief oder in Person. Denn jede Art der Kommunikation wird vom Täter als ermutigendes Signal fehlgedeutet. Selbst wenn die Frau ihren Stalker etwa beschimpft oder beleidigt, nimmt er das positiv auf, weil sie ihm Aufmerksamkeit schenkt. Daher sollten in diesem Stadium alle Kontakte über neutrale Instanzen erfolgen: Vertrauenspersonen, den Anwalt oder am besten die Polizei.