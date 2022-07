Luftpolizei-Einsatz : Dass er privat in die Luft geht, wollte Berset wohl lieber geheim halten

Zwei Kampfjets der französischen Luftwaffe zwangen Alain Berset kürzlich in einem gemieteten Kleinflugzeug zur Landung. Dadurch wurde das Hobby des Bundesrats öffentlich, was so nicht geplant war.

Weil er Angaben der Luftverkehrskontrolle «falsch interpretierte» (Zitat Innendepartement), stiegen in Frankreich zwei Kampfjets auf. Die Piloten forderten Alain Berset während eines Privatflugs zur Landung auf. Dazu kam es am 5. Juli. Nach einer Kontrolle am Boden konnte Berset schliesslich weiterfliegen. Er soll allein in einer Cessna unterwegs gewesen sein. Wie Aviatik-Experte Max Ungricht sagt, kann es «für Berset richtig teuer werden».