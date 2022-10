Zwingen BL: «Dass es passierte, war ein Schock» – Gemeindehaus von Brand verwüstet 

Die Gemeindeverwaltung in Zwingen wurde wegen eines Vollbrands «stark beschädigt». Kurz vor vier Uhr brach das Feuer in dem Gemeindehaus aus, welches derzeit umgebaut werde, wie es in der Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft heisst. News-Scout

Darum gehts In Zwingen BL brannte am frühen Dienstagmorgen das Gebäude der Gemeindeverwaltung.

Fünf Stützpunkt-Feuerwehren standen im Einsatz. Für drei Stunden musste die Laufenstrasse gesperrt werden.

Die Mitarbeiter der Gemeinde werden noch länger in Provisorien arbeiten müssen.

In der Nacht vom Montag auf den Dienstag kam es an der Dorfgasse in Zwingen zu einem Grossaufgebot der Feuerwehr. Kurz vor vier Uhr brach das Feuer in der Gemeindeverwaltung aus, welche aktuell umgebaut wird. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ist der Dachstock bereits in Vollbrand gestanden und die Laufenstrasse musste für drei Stunden gesperrt werden. Obwohl die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle gehabt hatten, wurde das Gebäude «stark beschädigt», wie in der Medienmitteilung der Polizei Basel-Landschaft steht.

«Man weiss, dass es bei einem Umbau in Worst-Case-Szenarien zu einem Brand kommen kann. Aber dass es wirklich passierte, war ein Schock», sagt Gemeindeverwalter Andreas Schärer auf Anfrage. Aktuell werde das Gebäude der Gemeindeverwaltung komplett umgebaut. Gemeindeaufgaben werden an zwei provisorischen Standorten wahrgenommen, wie insbesondere die Einwohnerkontrolle. Deshalb ist der Arbeitsalltag aktuell nicht vom Brand betroffen.

«Dass das ganze Archiv nicht beschädigt wurde, ist der freundnachbarschaftlichen Beziehung zur Gemeinde Wahlen zu verdanken», so Schärer. Das Archiv wurde Anfang des Jahres in deren Zivilschutzanlage verlegt. «Ursprünglich war es nicht geplant, dieses ebenfalls für den Umbau anderweitig unterzubringen», so Schärer.

Provisorien nicht Ideal

«Auch wurden mit einer externen Beratungsfirma die Umbauschritte überprüft und das Gefahrenpotential eingeschätzt. Dabei kam man zum Schluss, dass es sicherer ist, alles aus dem Gebäude zu entfernen», sagt Schärer weiter. Ein Brand in der Gemeindeverwaltung des benachbarten Brislach (BL) im Juni 2022 habe die Gemeindevorsitzende weiter sensibilisiert.

Geplant wäre der Wiedereinzug in die Räumlichkeiten am 01. April 2023 gewesen. Insgesamt wurden sieben Mietwohnungen im Umbau mit eingeplant. Es sei klar, dass sich der Einzugstermin nach hinten schieben wird. Bis dahin arbeiten die Mitarbeiter der Gemeinde in zwei Provisorien weiter. «Ideal ist es nicht, aber es wird machbar sein», so Schärer.

Jetzt sind Brandermittler im Einsatz

Für die Löscharbeiten standen die Stützpunktefeuerwehren Laufental, Reinach, Muttenz und Birsfelden und das Feuerwehr-Inspektorat im Einsatz. Auch Sanität, sowie das Amt für Umwelt- und Energie waren vor Ort. Die Brandursache sei laut Polizei Basel-Landschaft noch unklar und werde durch die Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft abgeklärt. Personen wurden keine verletzt.