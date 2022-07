Drohende Gasknappheit : «Dass Haushalte heizen und die Industrie runterfährt, geht nicht»

Auch die Schweiz könnte von einer Gasknappheit getroffen werden. Die Industrie sieht auch Private in der Pflicht.

… Gas einzusparen, so Branchenvertreterinnen- und Vertreter.

Sollte Wladimir Putin tatsächlich den Gashahn für Europa abklemmen, hätte das auch Konsequenzen für die Schweiz. In einem Interview mit der «SonntagsZeitung» vom 3. Juli versuchte Energieministerin Simonetta Sommaruga zunächst zu beruhigen und sagte, dass der Bundesrat so gut wie möglich vorgesorgt habe. Doch: «Niemand kann garantieren, dass immer für alle genug Gas da ist.»

Industrie bereitet sich auf Notfall vor

Am meisten Gas verbrauchen die Chemie-, Pharma- sowie Lifesciences-Firmen, wie die Zeitung weiter schreibt. Der stellvertretende Direktor des Verbands mahnt aber, man müsse die «Sparbemühungen breit aufstellen». Neben der Wirtschaft müsse auch jeder einzelne seinen Beitrag leisten, so Michael Matthes. Rückendeckung erhält er von Ruepp. Haushalte dürften «nicht privilegiert behandelt» werden. Es könne nicht sein, «dass die Industrie runterfahren muss, während die Heizung in den Wohnungen hochgedreht wird», sagt er zum «Blick». Der Schaden bei einer Produktionsabschaltung wäre für Wirtschaft aber auch Gesellschaft laut Matthes «immens».