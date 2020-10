7000 Messebesucher«Dass hier ein anderes Gesetz gilt, macht als Hockey-Fan keinen Sinn»

Auf dem Berner Expo-Areal im Wankdorf-Quartier findet von Donnerstag bis Montag der Suisse Caravan Salon statt. Bis zu 7000 Besucher dürfen die Messe täglich besuchen – trotz Corona. Im Perimeter sorgt das für Wirbel. Direkt hinter dem Messegelände stauen sich die Autos am Covid-Testzentrum. P. K.* sitzt in einem der Fahrzeuge: «Ich mache hier einen Corona-Test und isoliere mich, und da drinnen tummeln sich 7000 Menschen? Das ist doch nur noch absurd», so die Bernerin.

Die Messe findet unter strengen Sicherheitsauflagen statt: Auf dem Areal gilt Maskenpflicht, über Lautsprecher werden Besucherinnen und Besucher daran erinnert, Abstand zu halten und sich die Hände regelmässig zu desinfizieren. Dennoch, oder gerade darum, sei der Messebesuch sehr angenehm gewesen, sagt Andrea Vogel aus Luzern, als sie das Gelände verlässt: «Ich habe mich sehr sicher gefühlt. Es waren auch nicht so viele Besucher da, daher wurde es nicht eng.» Auch andere Messebesucher geben gegenüber 20 Minuten an, dass sehr auf die Einhaltung des Schutzkonzeptes geachtet werde.

Unverständnis bei der Bevölkerung

Links und rechts neben dem Suisse Caravan Salon erheben sich die Spieltempel des BSC Young Boys und des SC Bern. Dort gingen am Sonntag die Wogen hoch, als der Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg verkündet hatte, dass maximal 1000 Besucher an Sportanlässen zugelassen seien. Dies, um die steigenden Covid-Ansteckungszahlen zu verringern. Dass die Besucherzahl an Sportanlässen drastisch gesenkt wurde, jene von Messen aber nicht, sorgte bei Lesern teils für heftige Kritik. Über 500 Kommentare gingen beim entsprechenden Artikel ein. «Es bringt nichts, Bars zu schliessen und solche Grossanlässe zuzulassen», meint etwa Ronny C. in der Kommentarspalte. User Brigihub meint: «Bin ein grosser Wohnmobilfan, aber dass jetzt diese Ausstellung stattfindet, kann ich nicht verstehen bei der aktuellen Lage.»