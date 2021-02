Amnesty International Schweiz betont, eine Impfstoffbeschaffung solle nicht daran hindern, Menschenrechtsverletzungen in Russland zu verurteilen.

Zweimal klopfte der russische Botschafter in der Schweiz bei BAG an, um den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V anzubieten. Zweimal erhielt er keine Antwort. Das sorgt bei Parlamentariern und Experten für Kopfschütteln – sieht sich die Schweiz doch mit einem Lieferengpass bei den Vakzinen konfrontiert.

Reflex aus dem Kalten Krieg

Einerseits könne diese noch eine Nachwirkung aus dem Kalten Krieg sein. «Natürlich gibt es immer noch den verbreiteten Reflex eines generellen Misstrauens – aber beim BAG und bei der Auswahl der Impfstoffe sind solche Ängste fehl am Platz», sagt Büchel. Er sieht keinen Grund, Sputnik V in der Schweiz nicht zu verwenden, falls dieser ebenso gut sei wie andere. «Dass der Impfstoff „von Putin“ kommt, darf keine Rolle spielen.»

Dass das BAG dem russischen Botschafter die kalte Schulter zeigte, könnte laut Büchel möglicherweise mit der Angst zusammenhängen, dass Putin eine Zulassung in der Schweiz propagandistisch ausschlachten würde. Dies geschah jüngst bereits, als iranische Medien die Nachricht in die Welt gesetzt hatten, die Schweiz sei in Verhandlungen mit Iran. Das BAG stellte dann klar, dass es lediglich Gespräche, keine Verhandlungen gegeben habe.