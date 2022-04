Experte für Jugendgewalt : «Dass jemand so früh so aggressiv ist, kommt sehr selten vor»

Allan Guggenbühl ist Experte für Jugendgewalt. Nur etwa eines von 50 Problemkindern sei tatsächlich so früh so aggressiv, wie es die Mutter von D.B. schildert.

Gibt es solche Fälle in der Schweiz oft?

Allan Guggenbühl: Dass jemand so früh so aggressiv ist, ist sehr selten. Selbst bei problematischen Jugendlichen ist nur etwa jeder fünfzigste so aggressiv. Deshalb gibt es auch kein standardisiertes Vorgehen. Weder die Mutter noch die Kesb, Psychotherapeuten, Schulen oder Heime sind auf so etwas vorbereitet.