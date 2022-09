Zeki über Herkunft: «Dass man von den Migranten fordert, sich anzupassen, ist sehr wichtig»

Social-Media-Entertainer und Meme-König Zeki Bulgurcu ist bekannt für seinen Witz und seine Schlagfertigkeit. Doch das war nicht immer so. «Es hat eine Weile gedauert, bis ich zu mir gefunden habe», verrät er gegenüber der «SonntagsZeitung» (Bezahlartikel). In den ersten Schuljahren in der Schweiz sei er eher ein introvertierter Einzelgänger gewesen. «Doch dann bin ich aufgegangen wie eine Blume.» Als Klassenclown habe er immer alle mitnehmen und zum Lachen bringen wollen. So spürte er schnell, dass er den Komödianten im Blut hatte. «Ich muss keine Rolle spielen, um lustig zu sein.»