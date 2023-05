Schweizer Vermieter bevorzugen vermehrt kinderlose Paare: Politiker fordern Massnahmen

«Dass nun Familien mit Kindern auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt werden, ist ein eher neues Phänomen, das mit dem beschränkten Angebot an bezahlbaren Wohnungen und dem Fakt, dass die Vermieterinnen und Vermieter sich deswegen ihre Wunschmieter aussuchen können, zugenommen hat», sagt Fabian Gloor, Jurist beim Deutschschweizer Mieterverband.

«In der heutigen Zeit haben Familien unglaubliche Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Dass sie zusätzlich benachteiligt werden, weil Besitzer am längeren Hebel sitzen und den Notstand ausnutzen, ist verwerflich», sagt SP-Nationalrätin Martina Munz.

Immer mehr Wohnungs- und Hausbesitzer in der Schweiz bevorzugen kinderlose Paare ( 20 Minuten berichtete ). «Dass Familien mit Kindern auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt werden, ist ein eher neues Phänomen, das mit dem beschränkten Angebot an bezahlbaren Wohnungen und dem Fakt, dass die Vermieterinnen und Vermieter sich deswegen ihre Wunschmieter aussuchen können, zugenommen hat», sagt Fabian Gloor, Jurist beim Deutschschweizer Mieterverband. Um dem entgegenzuwirken, bräuchte es Massnahmen auf politischer Ebene, wie Mindestbelegungsvorschriften, die es beispielsweise bei Genossenschaften gibt: «Damit sinkt die Chance, dass kinderlose Paare eine grundsätzlich für Familien geeignete Wohnung erhalten.»

Auch Grünen-Nationalrat Michael Töngi befürwortet Mindestbelegungsvorschriften. «Laute Kinder sind immer wieder ein Thema. Einige Vermieter wollen mögliche Konflikte im Voraus vermeiden und entscheiden sich deshalb für kinderlose Paare oder Einzelpersonen», so Töngi. Dass gewisse Eigentümer in der jetzigen Situation ihre Wohnungen nur an Wunschmieter vergäben, habe die Benachteiligung von Familien verstärkt.