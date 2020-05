Umfrage

«Dass wir zu wenig Masken haben, ist ein Skandal»

Die Mehrheit der Schweizer will laut einer Umfrage eine Maskenpflicht. Sie glauben, dass das BAG davon abrät, weil Masken Mangelware sind. Politiker sehen die Schuld beim Bund.

Trotz allem hält das BAG an seiner Empfehlung fest, dass das Tragen von Masken für gesunde Menschen nicht nötig sei.

In einer Umfrage der Tamedia befürworten diese 59 Prozent der Schweizer Bevölkerung die Maskenpflicht.

Ab nächster Woche öffnen Coiffeursalons und Baumärkte ihre Türen: In der Schweiz stehen die ersten Lockerungen an. Doch die Unsicherheit ist gross. Zwar möchten sich die Menschen freier bewegen, fürchten sich aber vor einer Ansteckung. Deshalb schreit der Grossteil der Bevölkerung nun nach einer Maskenpflicht, wie eine Umfrage von 20 Minuten und Tamedia zeigt.

Trotzdem rät das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gesunden Menschen vom Tragen einer Maske ab. Denn eine Maske schütze nicht den Träger, sondern nur die anderen. Im Ausland sieht das anders aus: In Österreich gilt eine Maskenpflicht beim Einkaufen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Diesem Beispiel folgt nun auch Bayern. Damit ist das süddeutsche Land nach Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern das dritte Bundesland mit einer Maskenpflicht in Deutschland.